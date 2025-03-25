Kırgızistan-Tacikistan Sınır Anlaşması Onaylandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, 19 Mart'ta meclis tarafından kabul edilen "Kırgızistan Cumhuriyeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Kırgız-Tacik Devlet Sınırına İlişkin Anlaşma"ya dair kanunu imzaladı.

Açıklamada, "Anlaşma ile her iki devletin vatandaşları için özellikle sınır bölgelerinde daha etkin sosyoekonomik ve insani işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlanacak ve elverişli koşullar yaratarak istikrar ve güvenliğin sağlanması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Caparov'un imzaladığı kanunla Tacikistan ile sınır anlaşması yürürlüğe girmiş oldu.

Sınır anlaşması 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı

İki ülke arasında 1991'den bu yana süren tartışmalı sınır sorununun toprak, su kaynağı ve bazı köylerin değişimi ile çözüldüğü 4 Aralık 2024'te duyurulmuştu.

Sınır konusunda iki ülke hükümetlerince üzerinde anlaşılan nihai belgeler, Kırgızistan meclisinin ilgili komitelerinde 27 Şubat'ta kabul edilmişti.

Tacikistan ile 33 yıllık sınır sorununa son noktayı koyan anlaşma, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından 13 Mart'ta Bişkek'te imzalanmıştı.

Anlaşmazlık, eski Sovyetler Birliği döneminde belirlenen sınır çizgilerinin etnik ve ekonomik yapıya uygun olmamasından kaynaklanıyordu.

Böylece, Kırgızistan ile Tacikistan arasında 1006,84 kilometre uzunluğundaki sınırın tartışmalı 486,94 kilometrelik bölümü belirlenmiş oldu.