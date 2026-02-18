Kırgızistan ve AB İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Kırgızistan ve AB İlişkileri Güçleniyor
18.02.2026 14:50
Cumhurbaşkanı Caparov, Avrupa Parlamentosu heyetiyle Kırgızistan-AB işbirliğini görüşerek destek aldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Giuseppina Princi başkanlığındaki Avrupa Parlamentosu (AP) heyetiyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Caparov, AP Orta Asya Ülkeleriyle İlişkiler Delegasyonu Başkanı Giuseppina Princi ve beraberindeki heyeti Bişkek'te kabul etti.

Görüşmede, Kırgızistan-Avrupa Birliği (AB) işbirliğinin güçlendirilmesi, parlamentolar arası diyalog, insan haklarının korunması ve ifade özgürlüğü gibi konular ele alındı.

Caparov, AB ile çok yönlü ortaklığın Kırgızistan'ın dış politikasında öncelikli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Parlamentolar arası işbirliğine özel önem veriyoruz. Bu mekanizmayı iç kalkınma, dış politika ve bölgesel gündem konularında doğrudan ve açık görüş alışverişi için etkili bir kanal olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan'ın her zaman işbirliğine açık olduğunun altını çizen Caparov, bu görüşmeyi AB ile sürdürülebilir diyaloğu güçlendirmenin önemli bir unsuru olarak gördüğüne işaret etti.

AP heyetinden Kırgızistan'ın reformlarına destek

Kabulde konuşan AP heyet başkanı Giuseppina Princi, misafirperverliği için Caparov'a teşekkür ederek, AB ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini dile getirdi.

Heyet üyeleri de Kırgızistan'ın son yıllarda sosyoekonomik kalkınma ve kamu yönetiminin modernizasyonu alanlarında kaydettiği ilerlemeyi takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmede, öğrenci değişim programlarının yoğunlaştırılması ve gençler için yeni mesleki gelişim fırsatlarının yaratılması gibi eğitim odaklı projelerin önemine dikkat çekildi.

Toplantıya Princi'nin yanı sıra AP üyelerinden Sven Simon, Thierry Mariani, Antonin Stanek, Kristian Vigenin, Tomas Fröhlich, Chiara Gemma ve Jussi Saramo katıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
