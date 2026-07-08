Kırıkhan'da Kablo Hırsızları Tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şantiyeden kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir şantiyeden 3 milyon 500 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler E.M, A.M. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların eriterek bakır hale getirdiği kabloları satın aldığı tespit edilen hurdacı M.E. hakkında da işlem başlatıldı.