Kırıkhan'da Motosiklet Denetimi: 468 Bin Lira Ceza

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücülerini denetledi.
Uygulamada 8 motosikleti trafikten men eden ekipler, çeşitli ihlallerden dolayı sürücülere toplamda 468 bin lira ceza kesti.
