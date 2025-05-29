Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriyeli yetim çocukların zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla algoritma ve kodlama eğitimi verildi.
İstinye Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Kulübünce, ilçedeki bir yetim evinde kalan çocuklar için etkinlik yapıldı.
Kulüp üyeleri tiyatro uygulamalarıyla öğrencilere algoritma ve kodlama eğitimi verdi.
Etkinlik sonunda öğrencilere kodlama konusunda kitaplar da dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Suriyeli Yetim Çocuklara Kodlama Eğitimi - Son Dakika
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