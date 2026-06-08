Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde 2 sürücüye 156 bin lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik denetiminde standart dışı egzoz bulunan otomobil ve motosikleti durdurdu.
Araçları trafikten men eden ekipler, sürücülerine 156 bin lira ceza uyguladı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkhan'da Trafik Denetimi: 156 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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