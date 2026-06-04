Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kırıkhan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
04.06.2026 17:59
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 1 şarjör, 17 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Y. ve E.Z. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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