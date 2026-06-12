Kırıkhan'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
12.06.2026 00:21
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Anız yangını zeytin ağaçlarına sıçradı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılmasıyla başlayan ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Yangın, kısa sürede yakındaki zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 200 dönüm alanın etkilendiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Kırıkhan, İtfaiye, Güncel, Zeytin, Hatay, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yıldırım Aydın Yıldırım Aydın:
    iyi ki itfaiye ekipleri hızlı müdahale etmiş yoksa çok daha kötü olabilirdi bu tür yangınlar gerçekten tehlikeli aynı zamanda tarım arazilerine de zarar veriyo bir de iklim şartları göz önüne alınırsa mevsim boyunca riskli dönem devam edicek 0 0 Yanıtla
  • Volkan Aky Volkan Aky:
    anız yakma gelenekten kurtulamamız lazım artık bu işler kontrol edilemediği için hep böyle oluyo sorumlular da ceza almıyo yeterince daha sert tedbirler alınması gerek yoksa bu devam edicek 0 0 Yanıtla
  • Özcan Gold Özcan Gold:
    yine de her seferinde aynı hikaye lafla bitti diye söylüyo da aslında kaç dönüm ormanlık alan gitti hep öyle kalıyo 0 0 Yanıtla
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