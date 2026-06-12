Kırıkhan\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Yıldırım Aydın:

iyi ki itfaiye ekipleri hızlı müdahale etmiş yoksa çok daha kötü olabilirdi bu tür yangınlar gerçekten tehlikeli aynı zamanda tarım arazilerine de zarar veriyo bir de iklim şartları göz önüne alınırsa mevsim boyunca riskli dönem devam edicek