Kırıkhan'da Yeni Öğretmenevi Açılışı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Yeni Öğretmenevi Açılışı

Kırıkhan\'da Yeni Öğretmenevi Açılışı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay'da depremde yıkılan öğretmenevinin yeni binasının açılışında, deprem bölgesinde 455 bin konut yapıldığını ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde çağ atlandığını, devlet-millet arasındaki engellerin kaldırıldığını söyledi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihat Demirli ise Hatay'da yeni eğitim yılına hazır olduklarını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milletimiz, eğitimin her türlü imkanına kavuştu ve kavuşmaya devam ediyor." dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Kırıkhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun, Mimar Sinan Mahallesi'nde inşa edilen yeni binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yayman, törende yaptığı konuşmada, hizmet binasının kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Depremler nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını belirten Yayman, "Çok büyük yıkıma uğradık ama Allah'a çok şükür bugün geldiğimiz noktada Hatay'da 200 bin, deprem bölgesinde 455 bin konut yapıldı. 11 ilde 14 milyon insanımızı ilgilendiren bir meselede inanılmaz işler yapıldı." diye konuştu.

Yayman, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye'nin çağ atladığını dile getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Görüyorsunuz geçmişte öğrencilerimiz, cuma namazına gittiler diye ana habere konu oluyorlardı. 'Bu öğrencileri namaza kim gönderdi, cumaya kim gönderdi?' diye ana haberlerde son dakika bilgisi olarak sunuyorlardı. Adını da söyleyeyim, Uğur Dündar. Geçmişte bu tür karanlık haberler yapmak, algı operasyonları yapmak suretiyle devletle milleti karşı karşıya getirmek istiyordu ama çok şükür Allah'a bugün geldiğimiz noktada devlet ile millet arasındaki tüm engeller kaldırıldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile milletimiz, eğitimin her türlü imkanına kavuştu ve kavuşmaya devam ediyor."

Yayman, Türkiye'yi hak ettiği yere taşımak ve 20 milyon gence daha aydınlık bir gelecek ve büyük Türkiye sunmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihat Demirli de depremlerin ilk anından itibaren önemli yatırımlar yapıldığını belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kentte 25 bine yakın öğretmen kadrosuyla hizmet verdiklerini anlatan Demirli, herhangi bir alanda öğretmen açığının olmadığını söyledi.

Demirli, yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok güzel hazırlıklar gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz paradigma dönüşümünün iz düşümünü, Hatay'da da hayata geçireceğiz. Yakın zamanda Antakya'da bir gastronomi lisesi çalışmamız faaliyete geçecek. Aynı zamanda İskenderun'da bilim merkezi kurmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde tarihi olan Antakya Lisesi'ni de yine desteklerinizle hayata geçirmeye, uygun şekilde eğitim öğretim faaliyetini göstermeye gayret edeceğiz."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da depremlerden sonra kentte, ihya, imar ve inşa çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından Kırıkhan Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, AK Parti, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkhan'da Yeni Öğretmenevi Açılışı - Son Dakika

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