 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırıkkale Bahşılı'da İlkokul Öğrencilerine Polislik ve Jandarma Meslekleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale Bahşılı'da İlkokul Öğrencilerine Polislik ve Jandarma Meslekleri Tanıtıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine meslekleri hakkında bilgi verdi. Ekipler ayrıca öğrencilere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı'nın da katıldığı etkinlikte, öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.

Kırıkkale Bahşılı\'da İlkokul Öğrencilerine Polislik ve Jandarma Meslekleri Tanıtıldı
17.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:24
Abone Ol

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ilkokul öğrencilerine polislik ve jandarma meslekleri tanıtıldı.

Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri, meslekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Ekipler, ayrıca öğrencilere trafik kuralları konusunda uyarı da bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Dursun Ergül ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın da katıldığı etkinlikte, öğrencilere meyve suyu ve kek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kırıkkale, Jandarma, Bahşılı, Etkinlikler, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale Bahşılı'da İlkokul Öğrencilerine Polislik ve Jandarma Meslekleri Tanıtıldı - Son Dakika


17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21
Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12
AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30
'Bayan Bacak' lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29
AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı

Son Dakika
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
17:12 AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok oldu
17:12 AK Parti'nin İstanbul ilçe adayları da netleşti! Tüm gözler bu 5 ilçenin üzerinde
16:30 "Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor
16:29 AK Parti'nin birçok ilde adayları kulislere sızdı! Ankara'da Turgut Altınok aday
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 18:12:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale Bahşılı'da İlkokul Öğrencilerine Polislik ve Jandarma Meslekleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement