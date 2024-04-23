Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan\'da Çocuk Şenliği Düzenledi

Güncel

Kırıkkale Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Çocuk Şenliği" düzenledi.

Şenlik kapsamında Kırıkkale Belediyesi önünden Büyük Şehir Park'ına kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Büyük Şehir Park'ında devam eden etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, milli bayramları daha coşkulu, heyecanlı ve tarihe yakışır şekilde, hep birlikte kucaklayacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendi.