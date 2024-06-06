Kırıkkale Belediyesi, YKS öğrencilerine motivasyon konferansı düzenledi - Son Dakika
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Kırıkkale Belediyesi, YKS öğrencilerine motivasyon konferansı düzenledi

Kırıkkale Belediyesi, YKS öğrencilerine motivasyon konferansı düzenledi

Kırıkkale Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere 'Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon' konulu bir konferans düzenledi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, eğitimin önemine vurgu yaparak öğrencilere desteklerini belirtti. Eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu da konferansta öğrencilere motivasyon konusunda bilgi verdi.

06.06.2024 22:39
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Kırıkkale Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere, "Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon" konulu konferans verildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, hedefe ulaşmanın yolunun iyi bir eğitim almaktan geçtiğini ve bunun için de sınavın çok önemli olduğunu söyledi.

Öğrencileri yalnız bırakmak istemediğini dile getiren Önal, şöyle konuştu:

"Sizlerin verdiği mücadeleyi çok iyi anlıyorum. Kırıkkale Belediyesi olarak sizlerin sonuna kadar yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa Ahmet abiniz burada, her konuda yardımcı olmaya hazır. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Her şey gönlünüzce olsun, en güzel günler sizlerle olsun."

Konuşmanın ardından eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu, öğrencilere "Sınav Başarısı İçin Beyin Temelli Motivasyon" konulu konferans verdi.

Kaynak: AA

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