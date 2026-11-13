Kırıkkale Çalılıöz'de 513. Sokak'ta su ve kanalizasyon hatları yenilenecek - Son Dakika
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Kırıkkale Çalılıöz'de 513. Sokak'ta su ve kanalizasyon hatları yenilenecek

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Kırıkkale Çalılıöz\'de 513. Sokak\'ta su ve kanalizasyon hatları yenilenecek
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta içme suyu ve kanalizasyon hattının yenileneceğini açıkladı. Önal, altyapı sonrası sokakta sıcak asfalt ve kilit parke yapılacağını, Plevne Caddesi'ndeki çalışmaları incelediğini belirtti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, kent genelinde başlatılan altyapı yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin altyapı yenileme ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Çalılıöz Mahallesi 513. Sokak'ta ana isale hattı ile abone bağlantı hatları, içme suyu ve kanalizasyon hattının yenileneceğini vurgulayan Önal, altyapı çalışmalarının ardından sokakta sıcak asfalt serimi ve kilit parke döşemesinin yapılacağını ifade etti.

Önal, Yenimahalle'de ise elektrik hatlarının yer altına alınması sırasında yol yüzeyi bozulan Plevne Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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