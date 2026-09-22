Kırıkkale\'de 107 bin 200 sentetik hap ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 107 bin 200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda S.B, B.C, S.Ş, G.Ö, S.B.K. ve S.O.D. gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iki farklı araçta yapılan aramada, 107 bin 200 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.