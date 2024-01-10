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Kırıkkale'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin üzerinde yapılan incelemede, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kasten yaralama, basit yaralama ve silahlı yağma suçlarından arandığı belirlendi. Yakalanan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de 12 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı
10.01.2024 - 18:31,  Güncelleme: 18:34
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yol kontrolü faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimlerde hakkında 12 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen L.Ç. yakalandı.

Yapılan incelemede, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten yaralama", "basit yaralama" ve "silahlı yağma" suçlarından arandığı belirlenen L.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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