Kırıkkale\'de 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Kırıkkale'de 6 farklı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 6 farklı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan N.G. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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