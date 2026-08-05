Kırıkkale'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de, hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.
Kırıkkale'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (41) ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (46) yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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