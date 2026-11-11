Kırıkkale'de 2019'da kaybolan kişiye ait dosyada 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 2019'da kaybolan kişiye ait dosyada 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Kırıkkale'de 2019'da kaybolan kişiye ait dosyada HTS kayıtlarının incelendiği İstanbul soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Diğer iki şüpheliden birinin başka bir suçtan cezaevinde, birinin de yurt dışında olduğu belirlendi.

Kırıkkale'de 2019'da hakkında kayıp başvurusu yapılan S.S.'yle ilgili İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer iki şüpheliden birinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, birinin de yurt dışında bulunduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, S.S.'nin kaybolmadan önce görüştüğü kişiler, kullandığı cep telefonu hatları ve farklı tarihlerde bulunduğu konumlara ilişkin HTS kayıtları incelendi.

HTS kayıtlarından bağlantılar ve iletişim trafiği belirlendi

Yapılan incelemelerde, S.S.'nin 13 Temmuz 2019'da S.Ü. ile kiralık araçla Kırıkkale'den İstanbul'a geldiği, 17 Temmuz'da Kırıkkale'ye döndükten sonra E.G.O. ile Ankara'ya geçtiği tespit edildi.

S.S. ve E.G.O.'nun 18 Temmuz'da uçakla İstanbul'a geldikleri, Sancaktepe'deki bir adreste ortak baz kayıtlarının bulunduğu belirlendi. S.S.'nin aynı yılın temmuz ayında Ümraniye'de bulunan bir çanta imalat atölyesinde şüpheliler S.A. ve A.P. ile çalıştığı, 16 Ağustos'tan itibaren ise S.A. ile Çekmeköy'deki aynı evde yaşamaya başladığı anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, S.S.'nin kaybolmadan bir gün önce Özbekistan uyruklu U.E. ile görüştüğü, bu kişinin G.C.E. tarafından yönlendirildiğinin değerlendirildiği, aynı gün S.A. ile de irtibat kurduğu belirlendi. A.P.'nin de kaybolmadan bir gün önce ve sonraki süreçte S.S.'nin Çekmeköy'deki ikametine gidip geldiği tespit edildi.

S.S.'nin kaybolduğu 20 Ekim 2019'da Çekmeköy'deki ikamette bulunan cep telefonunun kapandığı, bu sırada aynı adreste S.A. ve S.J.'nin bulunduğu, S.A.'nın da kullandığı cep telefonunu kapattığı belirlendi.

Aynı gün S.Ü.'nün Sancaktepe'deki bir ikamete gittiği, buradan Çekmeköy'e döndüğü, A.P.'nin ise 23 Ekim'de S.S.'nin babasını arayarak oğlundan 2-3 gündür haber alamadıklarını söylediği tespit edildi.

Çalışmalar kapsamında kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, 7 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayrıca diğer iki şüpheliden S.J.'nin H.T. adına kayıtlı cep telefonu hattını kullandığı ve yurt dışında bulunduğu, G.C.E.'nin de başka bir suçtan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi.

Ekiplerce S.S.'nin öldürüldüğü yönündeki şüphe kapsamında araştırmalar sürüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalar kapsamında S.S.'yle ilgili soruşturma hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış, telefon ve HTS kayıtlarının incelendiğini, elde edilen bulgular üzerine 6 şüphelinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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