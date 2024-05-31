Kırıkkale'de 219 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 219 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale\'de 219 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 219 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

31.05.2024 11:31
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Kırıkkale'de polis ekiplerince 219 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 24-30 Mayıs'ta kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, 219 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 219 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 219 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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