Kırıkkale'de 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kırıkkale\'de 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kırıkkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

29.02.2024 09:29  Güncelleme: 09:34
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenlediği operasyonda, 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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