Kırıkkale'de 25 yaşındaki kişi boş arazide ölü bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 25 yaşındaki kişi boş arazide ölü bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kırıkkale\'de 25 yaşındaki kişi boş arazide ölü bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Kırıkkale'de Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan 25 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak'ta boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Erkan Düz'e ait olduğu tespit edildi.

Düz'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Bahçelievler MahallesiKırıkkale3. SayfaOlaylarGüncelSon Dakika

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