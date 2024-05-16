Kırıkkale\'de 4 şüpheli yakalandı, 6 işlem başlatıldı

Güncel

Kırıkkale'de son bir haftada siber suçlarla ilgili 4 şüpheli yakalandı, 6 işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9-15 Mayıs'ta sosyal medya hesaplarında suç unsuruna rastlanılan 101 kullanıcıyı tespit etti.

Çalışmalarda 20 dijital materyali inceleyen ekipler, 5 nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme olayı ile ilgili işlem başlattı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlenen 3 etkinlikte 250 vatandaş bilgilendirildi.