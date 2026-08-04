Kırıkkale'de 40 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de haklarında çeşitli suçlardan yasal işlem başlatılan 566 şüpheliden 40'ı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-31 Temmuz tarihleri arasında halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

Bu kapsamda, asayiş olaylarına karıştıkları tespit edilen 415, narkotik suçlarına karıştıkları tespit edilen 26 ve suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 125 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haklarında yasal işlem başlatılan 566 zanlıdan 40'ı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çalışmalarda, 16 bin 590 araç ve 8 bin 776 kişi sorgulanırken, 5 bin 573 ticari araç ile 3 bin 911 yük nakli yapan araç denetlendi. Aralarında çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilenlerin de bulunduğu 290 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 11 fişek, 5 bin 935 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.