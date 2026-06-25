Kırıkkale'de 404 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de 404 Polis Adayı Mezun Oldu

25.06.2026 14:04
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Kırıkkale PMYO'da 404 polis adayı mezuniyet töreniyle görevlerine uğurlandı.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) eğitimlerini tamamlayan 404 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

PMYO Stadı'ndaki 23. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı konuşmada, sadece mezuniyet töreni gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda devletin ve milletin şefkat elini, adalet anlayışını, milletin güven duygusunu temsil edecek genç kahramanları göreve, yeni yolculuklarına uğurladıklarını söyledi.

Polis adaylarına seslenen Vali Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Birazdan edeceğiniz yemin, gerektiğinde canınızı ortaya koyarak vatanı koruma iradesidir, mazlumun yanında durma kararlılığıdır. Hakkı, adaleti, hukuku gözetme ve milletin huzurunu, kendi huzurunun önünde tutma sorumluluğudur. Görev yapacağınız yerde devletimizin vakarını, milletimizin güvenini temsil edeceksiniz. Aziz milletimiz, size her baktığında adaleti ve güveni hissedecek, devletimizin gücünün yanında olduğunu görecektir. Unutmayın ki Türk milleti, onun bir ferdi olan Türk polisi mazluma umut, mağdura güven, suçluya karşı ise devletimizin sarsılmaz iradesidir. Ailelere de bu gurur bir ömür boyu yetecektir. Allah razı olsun, sağ olun, var olun."

Kırıkkale PMYO Müdürü Nevzat Kara da kentin misafirperverliğinde yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 404 genç polis adayını uğurlamanın hem gururunu hem de heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Kırıkkale PMYO 23. Dönem Birincisi Onur Kaplan, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Sarıibrahim'in dereceye giren öğrencilere ödüllerini vermesinin ardından 404 polis adayı, yemin ederek mezuniyet sevinci yaşadı.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın okuduğu dua ve tören geçidinin ardından sona eren programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Acar, diğer protokol üyeleri ile polis adaylarının aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 404 Polis Adayı Mezun Oldu - Son Dakika

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