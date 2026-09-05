Kırıkkale'de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezalı firari hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A. (28), jandarma ekiplerince yakalandı. Adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edilen hükümlü, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı suçundan aranıyordu.
Kırıkkale'de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (28) yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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