Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadın cinayeti: 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 80 yaşındaki kadın cinayeti: 4 şüpheli gözaltına alındı

Kırıkkale'de yaşanan olayda 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. İncelemeler sonucunda kadının kesici aletle öldürüldüğü belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

12.06.2024 13:40
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KIRIKKALE'de 80 yaşındaki Gülistan Avcı'nın öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi 702'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katında dün akşam meydana gelen olayda, evde yalnız yaşayan Gülistan Avcı, torunu tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede kesici aletle öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi O.T. ile suç delillerini yok ettiği veya gizlediği belirlenen aynı aileden 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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