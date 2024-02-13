Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı

Kırıkkale\'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de yapılan operasyonda 98,87 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi. 8 zanlı gözaltına alındı.

13.02.2024 11:15
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Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-12 Şubat'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 98,87 gram uyuşturucu madde ve 5 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 98,87 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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