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Kırıkkale Bahşılı'da Ahır ve Samanlıkta Çıkan Yangında 7 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı, 500 Balya Saman Yandı - Son Dakika
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Kırıkkale Bahşılı'da Ahır ve Samanlıkta Çıkan Yangında 7 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı, 500 Balya Saman Yandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Yaşar Koç'a ait ahır ve bitişiğindeki samanlıkta çıkan yangında, köylülerin yardımıyla 7 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, Bahşılı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaklaşık 500 balya samanın yandığı belirtilirken, hayvanların sırtında yanık oluştuğu ifade edildi.

Kırıkkale Bahşılı\'da Ahır ve Samanlıkta Çıkan Yangında 7 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı, 500 Balya Saman Yandı
12.01.2024 - 12:26,
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde ahır ve samanlıkta çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan kurtarıldı, 500 balya saman yandı.

Çamlıca köyünde Yaşar Koç'a ait ahır ve bitişiğindeki samanlıkta yangın çıktı. Ahırdaki 7 büyükbaş hayvan köylülerin yardımıyla kurtarıldı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın, ihbar üzerine köye gelen Bahşılı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köy muhtar Emin Başbuğ, AA muhabirine, olayda yaklaşık 500 balya samanın yandığını belirterek, "Ahır ve samanlık kerpiçten yapılmaydı. Yaşar Koç, sütçülükle geçimini sağlıyor. Ahırdaki elektrik kabloları çok eski, yangın oradan çıkmış. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ve vatandaşların da yardımıyla hayvanları kurtardık. 3 hayvanın sırtında yanık oluşmuş. Yangın eve sıçramadan söndürüldü." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kırıkkale Bahşılı'da Ahır ve Samanlıkta Çıkan Yangında 7 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı, 500 Balya Saman Yandı - Son Dakika
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