Kırıkkale'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü Etkinliği

Kırıkkale\'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü Etkinliği

Kırıkkale'de düzenlenen 'Demiryollarında Hemzemin Geçit Farkındalık Günü' etkinliği kapsamında MKE Anaokulu öğrencilerine eğitim verildi. TCDD yetkilileri tarafından öğrencilere sınıf içerisinde temsili hemzemin geçit oluşturuldu ve şarkılar eşliğinde eğitim verildi. Etkinlik sonunda öğrencilere hediyeler dağıtıldı. TCDD Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Feyzi Sıvacı, projenin 1 yıldır sürdüğünü ve yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştıklarını belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ise hem öğrencileri hem de aileleri bilinçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

06.06.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de "Demiryollarında Hemzemin Geçit Farkındalık Günü" dolayısıyla anaokulu öğrencilerine eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) işbirliğiyle MKE Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, TCDD yetkilileri tarafından öğrenciler için sınıf içeresinde temsili hemzemin geçit oluşturuldu.

Etkinlikte, görevliler tarafından öğrencilere şarkı ve oyunlar eşliğinde eğitim verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı, kalemlik ve demir yolu müfettişi rozeti dağıtıldı.

TCDD Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Feyzi Sıvacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi 1 yıldır sürdürdüklerini söyledi.

Özellikle 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde demiryolu geçen iller ve okullarda bu çalışmayı başlattıklarını belirten Sıvacı, öğrenmenin anaokulu düzeyinde en etkili yaşlar olduğunu dile getirdi.

Bu duyarlılıkla öğrenmelerinin yaşam boyunca etkili olacağını aktaran Sıvacı, "Çocuklarla ailelere de ulaşmaya çalışıyoruz. Bu şekilde 1 yıl içerisinde yaklaşık 10 bin çocuğa ulaştık ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde demir yolu geçen 66 ilimizdeki okullara ve çocuklara erişmek istiyoruz. Umarım yaptığımız çalışma bundan sonraki demir yollarıyla ilgili kaza ve olayların en aza indirgenmesinde büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ise hem küçük yaştaki öğrencileri hem de ailelerini bilinçlendirmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Rıza Aydın, Kırıkkale, Tcdd, MKE, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:15:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Hemzemin Geçit Farkındalık Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement