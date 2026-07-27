Kırıkkale\'de Angıt Çifti Fotokapanla Görüntülendi

Kırıkkale'de sulak alana yerleştirilen fotokapanla Angıt çifti görüntülendi.

Kentt yaban hayatını korumak, görüntülemek ve kayıt altına almak için çeşitli noktalara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından fotokapanlar yerleştirildi.

Sulak alana yerleştirilen fotokapana yansıyan görüntülerde, Angıt çiftinin yüzdüğü görüldü.