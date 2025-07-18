Kırıkkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

18.07.2025 21:11
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Çelebi'de anız yangını köydeki ahırlara sıçradı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde anızda başlayıp köydeki ahırlara sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı İğdebeli köyünde ikindi vakti yerleşim yerine yakın bir anızda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ağaçlık alana ve köydeki bazı ahırlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Çelebi Belediyesi ile çevre ilçelere ait itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında, 2 ahır, 250 dönüme yakın anız ve ağaçlık alan yandı.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ve itfaiye görevlilerine ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan, Çelebi Kaymakamı Taha Fidan, Belediye Başkanı Yaşar Erdemir ve AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak da köye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Kaymakam Fidan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangında, ev eklentisindeki iki ahırın yandığını belirten Fidan, "Can kaybı ve hayvanlarla ilgili olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Anızda başlayan yangın, ahıra sıçramıştır. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ve AFAD ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Yangın kontrol altına alındı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.

AFAD İl Müdürü Altunbulak da anızda başlayıp rüzgarın etkisiyle köye doğru yayılan yangının, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Çelebi, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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