Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de Avukatlık Bürosunda Cinayet Davası

09.04.2026 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boşanma aşamasındaki gelini ve kız kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki gelini ile gelininin kız kardeşini avukatlık bürosunda tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E. ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Y.E, savunmasında, oğlu ile gelini arasındaki boşanma meselesini olaydan 2 gün önce öğrendiğini öne sürdü.

Avukatının yanına giderek karşı tarafın avukatıyla kendisini görüştürmesini istediğini anlatan Y.E, şunları kaydetti:

"Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Karşı tarafın isteklerini kabul etmedim. Talep ettikleri eve eş değer başka bir daire vermek istedim. Nafakaya da mahkeme karar versin dedim. Sonra bana hakaret ettiler, kendimi parçalayacak duruma geldim. Ardından kendimi kaybettim ve geline ateş ettim. Avukat hanımdan da ambulansa haber vermesini istedim. Daha sonra başka bir odada bulunan gelinin kız kardeşi üzerime doğru gelince ona da ateş ettim. Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak. Pişmanım."

Müşteki ve tanık beyanlarının ardından avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Olay

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık 2025'te, oğlunun boşanma aşamasında olduğu Eser E. ve kardeşi Nilgün G. ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada Y.E, gelini ve gelinin kız kardeşini tabancayla vurmuştu.

Ağır yaralanan kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün G. aynı gün, Eser E. ise 11 Aralık 2025'te yaşamını yitirmiş, şüpheli tutuklanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Y.E. hakkında ikişer kez "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 13:56:31. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.