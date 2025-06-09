Kırıkkale\'de bayram dönüşü trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü memleketlerinden dönen tatilciler, 43 ilin güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu başladı.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN GÜN BOYU SÜRMESİ BEKLENİYOR

Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, günler öncesinden başlatılan trafik ve asayiş tedbirlerini uygulamayı sürdürdü. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar, dönüşe kapatılıp trafik akışı hızlandırıldı. Trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesi bekleniyor.