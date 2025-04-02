Kırıkkale'de 'Boykot' Çağrısına Alışverişle Yanıt

"Boykot" çağrısına alışverişle cevap verdiler

KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "alışveriş yapmayın" çağrısı, Kırıkkale'de "boykot" edildi. Birçok vatandaş ve özel birey, yerli esnaftan alışveriş yaptı.

Kırıkkale'de faaliyet gösteren Özel Bozdemir Bakım Merkezi'nde kalan özel bireyler ile bazı vatandaşlar, yerli esnaftan alışveriş yaparak anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan için yaptığı "alışveriş yapmayın" çağrısını "boykot" etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yerli üretici ve esnafa destek çağrısına destek verildi. Özel bireyler ve bazı vatandaşlar, Irmak köyündeki yerli bir markete giderek alışveriş yaptı. Bu etkinlik sayesinde özel bireylerin sosyal yaşama katılımı artırılırken, yerli esnaf da desteklenmiş oldu. Katılımcılar, ekonomik boykot çağrılarına karşı birlik ve beraberlikle cevap verilmesinin önemine dikkat çekti.

Market işletmecisi Resul Kurt, yapılan boykotu anlamsız bulduklarını ifade ederek, "Boykot neye göre yapılıyor, anlam veremiyoruz. Ülkemizdeki esnaflar neden boykot ediliyor, bu tam bir saçmalık" dedi.

Özel Bozdemir Bakım Merkezi Kurucusu Zühtü Bozdemir, "Ülkemizde anlamsız ve mantıksız şekilde milli firmalarımıza karşı yapılan boykotu delmek istedik. Bu yüzden, devletimizin koruması altındaki özel bireylerimizle birlikte bu boykotu yapanlara bir mesaj vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Programa destek veren AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı İsmail Aksun, "Biz de boykotu boykot etmek için, Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali tarafımız belli olsun diye yerli ve milli firmalarımızı destek amaçlı bu programa dahil olduk" dedi.