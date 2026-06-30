Kırıkkale\'de Çay Ocağında Yangın

Kırıkkale'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, çay ocağı kullanılmaz hale geldi.
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