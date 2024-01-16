Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 ay ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 4 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, zanlılarla ilgili adli işlem başlatıldı.