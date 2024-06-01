Kırıkkale'de çocuğun market arabasına sıkışan parmağını, itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.
Osman Gazi Mahallesi'nde ailesiyle alışverişe giden Ö.Ç'nin parmağı, çocukların binmesine uygun tasarlanan market arabasına sıkıştı.
Ailesinin kurtaramaması üzerine Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Gelen ekipler, Ö.Ç'nin parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de İtfaiye Ekipleri Çocuğun Sıkışan Parmığını Kurtardı - Son Dakika
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