Kırıkkale'de Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği
Kırıkkale Belediyesi, çocukları ekranlardan uzaklaştırmak amacıyla Karşıyaka Mahallesi'ndeki parkta geleneksel sokak oyunları şenliği düzenledi. Çocuklar ip atlama, seksek, yakan top ve halat çekme gibi oyunlarla eğlenirken, Başkan Ahmet Önal da onlara eşlik etti.
Kırıkkale Belediyesi, çocuklara yönelik "Geleneksel Sokak Oyunları Şenliği" düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi Şehit Emrah Pekdoğan Parkı'nda çocukları keyifli sokak oyunlarıyla ekranlardan uzak tutmak amacıyla şenlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte çocuklar, ip atlama, seksek, yakan top ve halat çekme oyunları oynayarak eğlendi.
Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Önal, çocukların oyunlarına katılarak, onların mutluluğuna ortak oldu.
Kaynak: AA
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