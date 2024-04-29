Kırıkkale\'de DEAŞ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalandı.

Zanlıların adreslerinde bir miktar para ve elektronik materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.