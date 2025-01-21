Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonu: Yabancı Zanlı Gözaltında

Güncel

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu I.J.M.A.R'yi kent merkezinde yakaladı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.