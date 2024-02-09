Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale\'de DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Irak Uyruklu Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H (35) gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakimlikçe tutuklandı.

09.02.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
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Kırıkkale'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve silahlı faaliyetlere karıştığı belirlenen Irak uyruklu M.F.H'yi (35), kent merkezinde ikametine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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