Kırıkkale\'de Geleneksel Çocuk Oyunları Yarışması Başladı

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Kırıkkale'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Geleneksel Çocuk Oyunları" yarışması başladı.

Başpınar Sentetik Saha'da düzenlenen yarışma öncesinde konuşan Gençlik ve Spor il Müdürü Hamza Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile her çocuğa ulaşıp, onları hareket ettirmek, zararlı alışkanlıklardan ve dijital bağımlılıktan uzak tutabilmek için bu etkinliği düzenledikledini söyledi.

Çocukların evlerinde yarışmayı anlattıklarında, anne ve babalarının geçmişte bu oyunları oynadığı için onları çok iyi anlayacağını belirten Güneş, "Hem gelenek ve göreneklerimiz hem de geçmişten gelen örf ve adetlerimiz içinde var. Aynı zamanda çocuklarımız sosyalleşiyor, hareket ediyorlar. Çocuklarımızın oynayarak öğrenmelerinin ve sosyalleşmelerinin yanı sıra kendilerini de iyi hissetmeleri için bu tür sportif etkinliklerde kendi gelişimlerini daha üst seviyeye taşımları lazım." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün ise il genelinde 69 ilk ve ortaokulda 1600 öğrenciyi bir araya getirdiklerini ifade etti.

Geçmişte oynadıkları oyunları şimdi çocuklara oynatmaya başladıklarını anlatan Aygün, proje ile çocukların kendilerini keşfetmelerini amaçladıklarını kaydetti.

Bugün başlayan ve 28 Mayıs'a kadar sürecek yarışmada, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, yağ satarım bal satarım ve ip atlama oyunları oynanacak. Yarışmanın kupa töreni ise 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü'nde gerçekleştirilecek.