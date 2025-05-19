Kırıkkale'de 19 Mayıs Şenliği Coşkusu

Kırıkkale'de her yaştan vatandaş 19 Mayıs şenliğinde buluştu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, her yaştan vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Büyükşehir Parkı'ndaki konserler, gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle gün boyu sürdü.

Kırıkkale Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalar, saat 13.00'te belediye önünden başlayan "Şenlik Yürüyüşü" ile başladı. Ardından saat 14.00'te Büyükşehir Parkı'nda konserden eğlenceli yarışmalara, şişme oyun parkurlarından kukla ve ateş gösterilerine kadar pek çok etkinlik vatandaşlarla buluştu. Belediye tarafından vatandaşlara limonata ve mısır ikram edildi.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birbirinden farklı etkinliklerle bugün Büyükşehir Parkı'ndayız. Her yaş grubundan insanımız burada. Anneler, babalar, gençlerimiz buradalar. Etkinliklerimiz akşama kadar sürecek. Çok anlamlı, çok kıymetli bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve bu cennet vatan için hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizin hepsini rahmetle, minnetle anıyoruz. Nur içinde yatsınlar. Biz de onlardan aldığımız emaneti taşıyabilmek, onlara ve bu ülkeye layık olabilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise bayram coşkusundan oldukça memnun kaldı. Etkinliklere katılan Süha Yılmaz, "Çok eğleniyoruz, Ahmet Önal'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki bizim belediye başkanımız olmuş, onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte K9 köpeğiyle fotoğraf çektirdikten sonra konser alanına geçen Elif Naz ise, "K9 köpeğiyle fotoğraf çekindikten sonra konsere katıldım, çok eğleniyorum" dedi.