Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 37 yıl 3 ay 20 gün ceza alan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 37 yıl 3 ay 20 gün ceza alan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale\'de hırsızlık suçundan 37 yıl 3 ay 20 gün ceza alan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. Hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kırıkkale'de hakkında 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 37 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. yakalandı.

Hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BaşsavcılığıHırsızlıkKırıkkaleGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 37 yıl 3 ay 20 gün ceza alan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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