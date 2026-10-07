Kırıkkale'de hırsızlık ve yağmadan aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de hırsızlık ve yağmadan aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi

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Kırıkkale\'de hırsızlık ve yağmadan aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi
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Kırıkkale'de hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "yağma" suçlarından hakkında 2 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
HırsızlıkKırıkkaleGüvenlik3. SayfaAsayişGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de hırsızlık ve yağmadan aranan firari hükümlü cezaevine teslim edildi - Son Dakika
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