Kırıkkale\'de Husumet Kavgası: 1 Ağır Yaralı

KIRIKKALE'de iki yıl önce kendisini pompalı tüfekle vuran husumetlisini, tabanca ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Cami önünde meydana geldi. Aralarında 2 yıl öncesine dayanan husumet bulunan M.Ö. ile H.M.(38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.M. üzerinde bulunan silahla M.Ö.'ye ateş açtı. M.Ö., vücuduna isabet eden 4 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada M.Ö.'nün iki yıl önce H.M.'yi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.