Kırıkkale\'de iki noktada çıkan yangınlarda ağaçlar ve 200 dönüm alan zarar gördü

Kırıkkale'de iki ayrı noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çullu Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ağaçlar zarar gördü.

Merkeze bağlı Hasandede köyü arazisinde çıkan yangına ise Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.