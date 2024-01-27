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Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, ilin geleceği için yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Toplantıda, ilin ihtiyaçları ve koordinasyon gerektiren yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kırıkkale\'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
27.01.2024 - 10:17,
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Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ilk toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Makas, toplantının Kırıkkale'ye hayırlı olmasını diledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla yol almaları gerektiğini aktaran Vali Makas, şunları kaydetti:

"Eldeki imkanlar doğrultusunda ilimiz için iyiyi yakalamak adına hizmet edeceğiz. Kırıkkale'mizin layık olduğu noktaya tez zamanda ulaşmasını temenni ediyoruz. Kamu kuruluşlarında il genelinde toplam 231 proje bulunuyor. Bu projelerin bedelleri toplamı 14 milyar 51 milyon 253 bin lira olup, önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarı 1 milyar 731 milyon 540 bin liradır. Projelerin 2023 program yılı gelen ödenekleri toplamı 2 milyar 838 milyon 143 bin lira olup, 4. dönem sonu itibariyle harcama tutarı 2 milyar 117 milyon 660 bin liradır. 2023'te gelen ödeneğe göre harcama oranı yüzde 74,61, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 66,87 seviyesindedir."

Makas, 231 projeden 58'nin devam ettiğini, 11'inin ihale aşamasında olduğunu, 127'sinin bittiğini, 32 projeye başlanmadığını ve tasfiye edilen 3 projenin bulunduğunu dile getirdi.

Vali Makas'ın konuşmasının ardından koordinasyon gerektiren yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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