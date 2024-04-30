Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale\'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, il genelinde devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Toplantıda, 199 projenin bulunduğu ve proje bedellerinin toplamının 19 milyar 935 milyon 899 bin 842 lira olduğu belirtildi.

30.04.2024 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Makas, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Talep edilen işlerin takip edilmesi gerektiğini belirten Vali Makas, "Yeni seçilmiş belediye başkanlarına ve İl Gelen Meclis üyelerimize de tekrar hayırlı olsun diyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla yürüyeceğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Toplantıda yapılan sunumda, il genelinde toplam 199 projenin bulunduğu, proje bedelleri toplamının 19 milyar 935 milyon 899 bin 842 lira olup, önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama miktarının ise 3 milyar 337 milyon 326 bin 635 lira olduğu belirtildi.

Projelerin 2024 program yılı gelen ödenekleri toplamının 2 milyar 418 milyon 13 bin 766 lira olup, 2024 yılı harcama tutarının ise 402 milyon 466 bin 644 lira olduğu ifade edildi.

2024'te gelen ödeneğe göre harcama oranının yüzde 16,64, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 18,76 ve fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 18,80 seviyesinde olduğu, 199 projeden 109'unun devam ettiği, 20'sinin ihale aşamasında olduğu, 6'sının bittiği ve 64 projeye henüz başlanmadığı kaydedildi.

Toplantı, yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
17:52 Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz Türkiye’den Ayrılabilir Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz Türkiye'den Ayrılabilir
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:01:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement