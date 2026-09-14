Kırıkkale'de İlköğretim Haftası töreninde Vali Sarıibrahim ilk ders zilini çaldı - Son Dakika
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Kırıkkale'de İlköğretim Haftası töreninde Vali Sarıibrahim ilk ders zilini çaldı

Kırıkkale\'de İlköğretim Haftası töreninde Vali Sarıibrahim ilk ders zilini çaldı
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Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolayısıyla Mustafa Necati İlköğretim Okulu'nda tören düzenlendi. Törende Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve öğrenciler ilk ders zilini çalarken, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney eğitimin Türkiye'nin geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Kırıkkale'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Mustafa Necati İlköğretim Okulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşmanın temelinde, iyi yetişmiş insan kaynağının bulunduğunu söyledi.

Güneş, bu sebeple eğitimin, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesinde en önemli alanların başında geldiğini söyledi.

Öğrenciler tarafından türkü dinletisi ve halk oyunu gösterisinin sunulduğu törende, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim ve öğrenciler, ilk ders zilini çaldı.

Sarıibrahim ve beraberindekiler, daha sonra sınıfları gezdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'de İlköğretim Haftası töreninde Vali Sarıibrahim ilk ders zilini çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de İlköğretim Haftası töreninde Vali Sarıibrahim ilk ders zilini çaldı - Son Dakika
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